Défi Matthieu Craff 6ème édition Route de Brélès Saint-Renan

Route de Brélès Complexe sportif Lokournan Saint-Renan Finistère

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Courses enfants et course fun de 7 km le samedi.

Trails 26 et 15 km, marche 12 km et course 10 km le dimanche.

Animations et restauration sur place.

Cette année les bénéfices iront encore aider la recherche sur l’atrésie de l’œsophage et la spondylarthrite ankylosante.

Inscriptions sur Klikego.com .

Route de Brélès Complexe sportif Lokournan Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne

