Défi Mobilité – Tous en route vers l’école autrement !, Ecole Grange Blanche, Tassin-la-Demi-Lune

Défi Mobilité – Tous en route vers l’école autrement ! 10 et 18 mai Ecole Grange Blanche Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T04:30:00+02:00 – 2026-05-10T09:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T07:45:00+02:00 – 2026-05-18T08:20:00+02:00

Défi Mobilité – Tous en route vers l’école autrement !

Dans le cadre de Mai à vélo, l’école Grange Blanche participera au Défi Mobilité le mardi 19 mai 2026.

L’objectif de cette journée est simple : venir à l’école autrement que seul en voiture, en privilégiant les mobilités douces comme la marche, le vélo, la trottinette ou encore le covoiturage.

Pour l’occasion, plusieurs cortèges encadrés seront organisés au départ de différents points du quartier. Ces groupes d’enfants et d’adultes rejoindront l’école ensemble, dans une ambiance conviviale et sécurisée, accompagnés par des bénévoles de La Ville à Vélo.

Ce projet permet aux élèves de :

prendre conscience des enjeux environnementaux liés aux déplacements

adopter de nouvelles habitudes plus écologiques

vivre un moment collectif, ludique et citoyen

Les élèves sont invités à venir avec leur engin roulant (vélo, trottinette…) et pourront participer à la décoration de celui-ci en amont pour rendre l’événement encore plus festif !

Nous comptons sur la participation des familles pour faire de cette journée une réussite et montrer qu’ensemble, il est possible de se déplacer autrement ‍♀️ ‍♂️

Ecole Grange Blanche 65 avenue Victor Hugo 69160 Tassin la demi-lune Tassin-la-Demi-Lune 69160 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Venez à l’école à pied, à vélo ou en trottinette, seuls ou en cortège avec La Ville à Vélo, dans le cadre de Mai à vélo !