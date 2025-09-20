Défi mondial de nettoyage de la planète Maison de quartier la Bellangerais Rennes

Défi mondial de nettoyage de la planète Maison de quartier la Bellangerais Rennes Samedi 20 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

participation libre

Participez dans votre quartier !

S’équiper de chaussures fermées et de gants résistants

Profiter de l’ambiance avec le CIORBALKAN ORCHESTRA

Début : 2025-09-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00.000+02:00

dqne@ville-rennes.fr

Maison de quartier la Bellangerais 5 rue du morbihan rennes Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine