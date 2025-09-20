Défi mondial de nettoyage de la planète Maison de quartier la Bellangerais Rennes
Défi mondial de nettoyage de la planète Maison de quartier la Bellangerais Rennes Samedi 20 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine
participation libre
Participez dans votre quartier !
S’équiper de chaussures fermées et de gants résistants
Profiter de l’ambiance avec le CIORBALKAN ORCHESTRA
dqne@ville-rennes.fr
Maison de quartier la Bellangerais 5 rue du morbihan rennes Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine