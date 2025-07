Défi mondial de nettoyage de la planète (World Clean Up Day) rue Docteur Yves Louvigné Rennes

Défi mondial de nettoyage de la planète (World Clean Up Day) rue Docteur Yves Louvigné Rennes Samedi 20 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Ramassage des déchets sur votre quartier

Le temps d’une journée, les citoyens du monde entier sont invités à retrousser leurs manches et à ramasser les déchets sauvages autour de chez eux.

Cette année, à nouveau, la Ville de Rennes propose aux habitants de relever ce défi, en proposant différents lieux de rendez-vous sur la ville. Pour les quartiers Ouest, celui-ci aura lieu :

**le samedi 20 septembre de 10h à 12h – 1 rue Docteur Yves Louvigné.**

Venez nombreux !

**Pour plus d’informations**

Direction de Quartiers Ouest

[dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr) / 02.23.62.26.80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00.000+02:00

rue Docteur Yves Louvigné 1 rue Docteur Yves Louvigné Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine