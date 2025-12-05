Défi Multisports Cholet
Défi Multisports Cholet vendredi 5 décembre 2025.
Défi Multisports
Salle Grégoire Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 23:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Comme chaque année, venez profiter d’une soirée sportive. Entre amis ou en famille, venez vous essayer à l’escalade, la GRS, le badminton, le palet laiton, le tennis de table…
Restauration sur place
.
Salle Grégoire Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 10 16 44 morgane-briand@hotmail.fr
English :
Like every year, come and enjoy an evening of sport. With friends or family, come and try your hand at climbing, GRS, badminton, shuffleboard, table tennis…
Catering on site
German :
Wie jedes Jahr können Sie einen sportlichen Abend genießen. Mit Freunden oder der Familie können Sie sich im Klettern, GRS, Badminton, Palet laiton, Tischtennis… versuchen.
Verpflegung vor Ort
Italiano :
Come ogni anno, venite a godervi una serata di sport. Con gli amici o la famiglia, venite a cimentarvi nell’arrampicata, nella ginnastica, nel badminton, nello shuffleboard, nel ping-pong…
Ristorazione in loco
Espanol :
Como cada año, venga a disfrutar de una tarde de deporte. Con amigos o en familia, venga a probar la escalada, la gimnasia, el bádminton, el tejo, el tenis de mesa…
Restauración in situ
L’événement Défi Multisports Cholet a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Choletais