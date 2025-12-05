Défi Multisports

Salle Grégoire Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 23:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Comme chaque année, venez profiter d’une soirée sportive. Entre amis ou en famille, venez vous essayer à l’escalade, la GRS, le badminton, le palet laiton, le tennis de table…

Restauration sur place

.

Salle Grégoire Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 10 16 44 morgane-briand@hotmail.fr

English :

Like every year, come and enjoy an evening of sport. With friends or family, come and try your hand at climbing, GRS, badminton, shuffleboard, table tennis…

Catering on site

German :

Wie jedes Jahr können Sie einen sportlichen Abend genießen. Mit Freunden oder der Familie können Sie sich im Klettern, GRS, Badminton, Palet laiton, Tischtennis… versuchen.

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Come ogni anno, venite a godervi una serata di sport. Con gli amici o la famiglia, venite a cimentarvi nell’arrampicata, nella ginnastica, nel badminton, nello shuffleboard, nel ping-pong…

Ristorazione in loco

Espanol :

Como cada año, venga a disfrutar de una tarde de deporte. Con amigos o en familia, venga a probar la escalada, la gimnasia, el bádminton, el tejo, el tenis de mesa…

Restauración in situ

L’événement Défi Multisports Cholet a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Choletais