Défi Nature Urbaine 2026: animation sur la biodiversité du parc Montsouris Parc Montsouris Paris
Défi Nature Urbaine 2026: animation sur la biodiversité du parc Montsouris Parc Montsouris Paris samedi 25 avril 2026.
Le Défi Nature Urbaine, événement annuel international, a lieu cette année du 24 au 27 avril. Pendant cette période, chacun est encouragé à photographier la biodiversité sauvage qui l’entoure et à publier ses observations sur iNaturalist, afin de créer une véritable base de données qui puisse contribuer à la science!
Dans le cadre de ce défi, les étudiants d’Université Paris Cité proposent une animation au parc Montsouris le samedi 25 avril entre 9h30 et 13h30, pour permettre à tous de découvrir la biodiversité du parc et de participer au défi en s’amusant! À travers deux parcours au choix d’environ 45 minutes, ils vous accompagneront par petits groupes, vous apportant leurs connaissances sur les espèces observées! Venez nombreux!
Les étudiants d’Université Paris Cité vous proposent de découvrir la biodiversité du parc Montsouris à travers différents parcours, tout en contribuant à la collecte de données scientifiques.
Le samedi 25 avril 2026
de 09h30 à 13h30
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T12:30:00+02:00
fin : 2026-04-25T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T09:30:00+02:00_2026-04-25T13:30:00+02:00
Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris
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