Défi Nature Urbaine 2026 : animation sur la biodiversité du square des Epinettes Square des Epinettes PARIS
Défi Nature Urbaine 2026 : animation sur la biodiversité du square des Epinettes Square des Epinettes PARIS dimanche 26 avril 2026.
Le Défi Nature Urbaine, événement annuel international, a lieu cette année du 24 au 27 avril. Pendant cette période, chacun est encouragé à photographier la biodiversité sauvage qui l’entoure et à publier ses observations sur iNaturalist, afin de créer une véritable base de données qui puisse contribuer à la science !
Dans le cadre de ce défi, l’association naturaliste Interuniversitaire Timarcha propose une animation au square des Epinettes le dimanche 26 avril entre 14h30 et 18h30, pour permettre à tous de découvrir la biodiversité du square et de participer au défi en s’amusant ! Les animateur·ice·s vous accompagneront par petits groupes, vous apportant leurs connaissances sur les espèces observées! Venez nombreux !
L’association Naturaliste Timarcha vous propose de découvrir la biodiversité du square des Epinettes tout en contribuant à la collecte de données scientifiques.
Le dimanche 26 avril 2026
de 14h30 à 18h30
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-26T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T14:30:00+02:00_2026-04-26T18:30:00+02:00
Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 PARIS
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