Défi Puzzle Bibliothèque municipale Olivet

Défi Puzzle Vendredi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque municipale Loiret

1000 pièces et 12h seulement pour reconstruire l’image d’une œuvre architecturale… la bibliothèque a besoin de vous !

Ouvert à tous. Hall d’accueil de la bibliothèque.

Bibliothèque municipale 365 rue du Général-de-Gaulle 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Cet édifice était autrefois un couvent catholique. En 1863, sous l'impulsion de Théophile Jourdan, il devient un orphelinat pour jeunes filles, l'orphelinat de la famille Sainte-Marie. La gestion en est confiée aux sœurs de Saint-Vincent de Paul. En 1992, la mairie d'Olivet acquiert l'orphelinat afin d'y déplacer l'ancienne bibliothèque municipale, devenue trop petite dans l'enceinte du Moulin de la Vapeur.

L’établissement connait alors une importante restauration et en juin 2004, le maire d’Olivet inaugure la nouvelle bibliothèque municipale.

