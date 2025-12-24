Défi puzzle, Montpon-Ménestérol
Défi puzzle, Montpon-Ménestérol dimanche 25 janvier 2026.
Salle des Fêtes de Montignac Montpon-Ménestérol Dordogne
Par équipe de 2 adulte et adulte/enfant. Deux catégories 500 pièces (15 € l’inscription) et 1000 pièces (18 € l’inscription).
De 11h à 16h bourse aux puzzles = déposez et nous vendons vos puzzles tout au long de la journée.
Buvette et restauration.
Salle des fêtes de Montignac.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 17 janvier Amicale Laïque almenesterol@gmail.com .
Salle des Fêtes de Montignac Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine almenesterol@gmail.com
