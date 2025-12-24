Défi puzzle, Montpon-Ménestérol

Défi puzzle

2026-01-25

Par équipe de 2 adulte et adulte/enfant. Deux catégories 500 pièces (15 € l’inscription) et 1000 pièces (18 € l’inscription).

De 11h à 16h bourse aux puzzles = déposez et nous vendons vos puzzles tout au long de la journée.

Buvette et restauration.

Salle des fêtes de Montignac.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 17 janvier Amicale Laïque almenesterol@gmail.com .

Salle des Fêtes de Montignac Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine almenesterol@gmail.com

