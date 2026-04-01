Sept-Saulx

Défi Puzzle

Salle polyvalente Sept-Saulx Marne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

Concours de puzzle (1000 pièces) chronométré. .

Salle polyvalente Sept-Saulx 51400 Marne Grand Est adess51400@gmail.com

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English : Défi Puzzle

L’événement Défi Puzzle Sept-Saulx a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne