Défi Puzzle Sept-Saulx
Défi Puzzle Sept-Saulx dimanche 26 avril 2026.
Sept-Saulx
Défi Puzzle
Salle polyvalente Sept-Saulx Marne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
Concours de puzzle (1000 pièces) chronométré. .
Salle polyvalente Sept-Saulx 51400 Marne Grand Est adess51400@gmail.com
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English : Défi Puzzle
L’événement Défi Puzzle Sept-Saulx a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne