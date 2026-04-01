Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Défi Puzzle Sept-Saulx

Défi Puzzle Sept-Saulx dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 51400 Sept-Saulx

Département : Marne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif Groupe Tarif groupe

Sept-Saulx

Défi Puzzle

Salle polyvalente Sept-Saulx Marne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif Groupe
Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Tout public
Concours de puzzle (1000 pièces) chronométré.   .

Salle polyvalente Sept-Saulx 51400 Marne Grand Est   adess51400@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Défi Puzzle

L’événement Défi Puzzle Sept-Saulx a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne