Défi Rameur | France Alzheimer 71 Place de la Grande-Motte Torcy

Place de la Grande-Motte Base nautique de Torcy Torcy Saône-et-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Défi Rameur | France Alzheimer Saône-et-Loire et Club Nautique Creusotin.
Depuis 40 ans, ensemble face à Alzheimer !
De 14h à 17h
Défi 40 ans d’engagement et d’action 40 km en relais sur rameur en intérieur.
Buvette et petite restauration.
Entrée gratuite et ouvert à tous. .
Place de la Grande-Motte Base nautique de Torcy Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 18 68 90 contact71@francealzheimer.org
