Défi Rameur | France Alzheimer 71 Place de la Grande-Motte Torcy

Défi Rameur | France Alzheimer 71 Place de la Grande-Motte Torcy samedi 20 septembre 2025.

Défi Rameur | France Alzheimer 71

Place de la Grande-Motte Base nautique de Torcy Torcy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Défi Rameur | France Alzheimer Saône-et-Loire et Club Nautique Creusotin.

Depuis 40 ans, ensemble face à Alzheimer !

De 14h à 17h

Défi 40 ans d’engagement et d’action 40 km en relais sur rameur en intérieur.

Buvette et petite restauration.

Entrée gratuite et ouvert à tous. .

Place de la Grande-Motte Base nautique de Torcy Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 18 68 90 contact71@francealzheimer.org

English : Défi Rameur | France Alzheimer 71

German : Défi Rameur | France Alzheimer 71

Italiano :

Espanol :

L’événement Défi Rameur | France Alzheimer 71 Torcy a été mis à jour le 2025-09-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I