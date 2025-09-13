Défi Rock and Road, raid multisport 10ème édition La beaume La Beaume

Raid multisports, 10ème édition !

4 parcours différents..

Définou environ 18km.

Défi environ 35 km

Monstre défi environ 45 km

Ultra défi sur deux jours

.

La beaume La beaume village

La Beaume 05140 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur defirockandroad@gmail.com

English :

Raid multisports, 10th edition!

4 different routes…

Definou approx. 18km

Challenge approx. 35 km

Monster challenge approx. 45 km

Ultra challenge over two days

German :

Multisport-Raid, 10. Ausgabe!

4 verschiedene Strecken.

Definou ca. 18 km.

Herausforderung ca. 35 km

Monster Herausforderung ca. 45 km

Ultra Herausforderung über zwei Tage

Italiano :

Raid multisport, 10ª edizione!

4 percorsi diversi…

Definitivo circa 18 km

Challenge circa 35 km

Monstre défi circa 45 km

Ultra sfida su due giorni

Espanol :

Raid multideporte, ¡10ª edición!

4 rutas diferentes…

Definou aprox. 18km

Challenge alrededor de 35 km

Monstre défi alrededor de 45 km

Ultra challenge en dos días

