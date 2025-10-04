Défi Rose Orthez
Défi Rose Orthez samedi 4 octobre 2025.
Défi Rose
Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Venez vous dépasser dans une ambiance festive lors d’une compétition multisport par équipe de 3.
Atelier » Apprendre à se surveiller », animé par la CPTS Adour Gaves.
Les épreuves
Parcours en kayak
Course d’obstacles
Descente en rappel du Pont Neuf
Course à dos d’âne
Mur d’escalade .
Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
