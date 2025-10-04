Défi Rose Orthez

Défi Rose Orthez samedi 4 octobre 2025.

Défi Rose

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Venez vous dépasser dans une ambiance festive lors d’une compétition multisport par équipe de 3.

Atelier » Apprendre à se surveiller », animé par la CPTS Adour Gaves.

Les épreuves

Parcours en kayak

Course d’obstacles

Descente en rappel du Pont Neuf

Course à dos d’âne

Mur d’escalade .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

