Défi solidaire Des milliers de pas pour Sacha

2 rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 20:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le samedi 4 avril prochain de 14 h à 20 h aura lieu sur les marches de la chapelle de Marlenheim un défi solidaire pour soutenir l’Association Des milliers de pas pour Sacha .

Ce petit garçon qui se bat contre la Myopathie de Duchenne, mérite que nous marchions tous pour lui !

Nicolas va enchaîner les tours et les marches pendant 6 heures, venez l’accompagner dans son défi et faites monter la cagnotte tout au long de

l’après-midi ! Le principe est simple un don de 2€ par tour et vous choisirez le nombre de tours que vous souhaitez faire avec Nicolas.

Toute la famille pourra y participer, il y aura même une distribution d’oeufs de Pâques pour les enfants à 14h15 ! Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de l’événement avec l’annonce du résultat final !

Action soutenue par la Marle Team Trail .

2 rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 06 52 80

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English :

L’événement Défi solidaire Des milliers de pas pour Sacha Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble