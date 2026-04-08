Plomodiern

Défi solidaire

Le long du GR 34 Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-02

Un défi solidaire d’exception va traverser Plomodiern !

Du 2 au 7 juin 2026, les sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Concarneau relèvent un défi hors norme réaliser le tour complet du Finistère en courant, en relais, jour et nuit.

Au total, 25 pompiers parcourront 1 100 km, dont 910 km sur le mythique sentier des douaniers GR34.

À Plomodiern, les coureurs emprunteront ce célèbre GR34, offrant des panoramas exceptionnels sur notre littoral. Un passage symbolique qui met en lumière la beauté de notre territoire tout en portant un message fort de solidarité.

Ce défi est organisé au profit de l’association Zoé ti moon .

Une cagnotte participative, accessible via HelloAsso (QR code disponible sur les supports de communication), permettra à chacun de soutenir concrètement cette cause en finançant les kilomètres parcourus.

▶️: https://www.helloasso.com/assoc…/zoe-ti-moon/formulaires/1

Au-delà de la performance sportive, ce projet met en avant des valeurs fortes solidarité, cohésion et engagement, chères aux sapeurs-pompiers du Finistère.

Un suivi en direct sera disponible dès le départ pour vivre l’aventure au plus près, et l’événement bénéficiera d’une visibilité à l’échelle départementale grâce au SDIS 29, aux médias locaux et aux réseaux sociaux.

Habitants, promeneurs et amoureux de la côte venez encourager les coureurs lors de leur passage à Plomodiern !

Suivez et partagez leur aventure sur les réseaux sociaux Défi Pompiers Concarneau (Instagram & Facebook) .

Le long du GR 34 Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 51 29

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English : Défi solidaire

L’événement Défi solidaire Plomodiern a été mis à jour le 2026-04-02 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE