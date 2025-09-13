Défi Sport Montpon-Ménestérol

Défi Sport Montpon-Ménestérol samedi 13 septembre 2025.

Défi Sport

Stade des Massias Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Cette manifestation, intergénérationnelle et ouverte à toutes et tous, permettra aux petits et grands de s’essayer gratuitement aux disciplines sportives proposées sur la commune de Montpon-Ménestérol.

Le Défi Sport se tiendra sur le site sportif des Massias de 10h00 à 17h00, il est proposé gratuitement à toute personne montponnaise, ou non 06 78 98 89 95 .

Stade des Massias Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 89 95

English : Défi Sport

German : Défi Sport

Italiano :

Espanol : Défi Sport

L’événement Défi Sport Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2025-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord