Défi Sport Montpon-Ménestérol samedi 13 septembre 2025.
Stade des Massias Montpon-Ménestérol Dordogne
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Cette manifestation, intergénérationnelle et ouverte à toutes et tous, permettra aux petits et grands de s’essayer gratuitement aux disciplines sportives proposées sur la commune de Montpon-Ménestérol.
Le Défi Sport se tiendra sur le site sportif des Massias de 10h00 à 17h00, il est proposé gratuitement à toute personne montponnaise, ou non 06 78 98 89 95 .
Stade des Massias Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 89 95
