Défi tangram et identité des Animaux Bibliothèque D’aramon Aramon

Défi tangram et identité des Animaux Bibliothèque D’aramon Aramon samedi 4 octobre 2025.

Défi tangram et identité des Animaux Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque D’aramon Gard

Gratuit, places limitées à 12 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Défi tangram et identité des animaux

L’atelier proposé aux enfants de plus de 8 ans se déroulera en 2 temps.

Tou d’abord sous forme de jeux, un défi tangram ou par équipe de 2, les enfants devront réalisés des tangrams d’animaux avec les pièeces à diposition.

Une fois cette étape réalisé, il auront une fiche d’identité sur un animal à réaliser en faisant des recherches documentaires à partir des livres exposés.

Puis chaque binome présentera la fiche d’identité aux autres enfants.

Enfin nopus echangerons sur le protection animale et notre rôle dans cette protection.

Bibliothèque D’aramon Cours Victor Hugo 30390 Aramon Aramon 30390 Gard Occitanie 0466573753 https://www.aramon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466573753 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@aramon.fr »}] Parking gratuit à proximité

Défi tangram et identité des animaux

mairie aramon