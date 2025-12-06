Défi Téléthon 2025 Mairie Réville
Défi Téléthon 2025 Mairie Réville samedi 6 décembre 2025.
Défi Téléthon 2025
Mairie 5 Rue Général de Gaulle Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Journée organisée par le Val de Saire cyclo le samedi 6 décembre 2025 au profit du Téléthon, au programme
Départ à 14h de la mairie de Réville Défi marche, parcours de 12 kms.
Départ à 14h30 de la mairie de Réville Défi jogging, parcours de 12 kms.
Participation de 5 euros + dons acceptés à l’ordre de l’AFM Téléthon .
Mairie 5 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 6 75 49 88 89 valdesairecyclo50630@gmail.com
English : Défi Téléthon 2025
L’événement Défi Téléthon 2025 Réville a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Cotentin Le Val de Saire