Défi Téléthon 2025 Mairie Réville

Défi Téléthon 2025

Mairie 5 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Journée organisée par le Val de Saire cyclo le samedi 6 décembre 2025 au profit du Téléthon, au programme

Départ à 14h de la mairie de Réville Défi marche, parcours de 12 kms.

Départ à 14h30 de la mairie de Réville Défi jogging, parcours de 12 kms.

Participation de 5 euros + dons acceptés à l’ordre de l’AFM Téléthon .

Mairie 5 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 6 75 49 88 89 valdesairecyclo50630@gmail.com

