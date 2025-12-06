Défi Téléthon 2025 Stade Teurthéville-Bocage
Défi Téléthon 2025 Stade Teurthéville-Bocage samedi 6 décembre 2025.
Défi Téléthon 2025
Stade 69 Le Bourg Teurthéville-Bocage Manche
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Journée organisée par le Val de Saire cyclo le samedi 6 décembre 2025 au profit du Téléthon, au programme
Départ à 9h Défi vélo, parcours de 42 kms, VAE acceptés.
Participation de 5 euros + dons acceptés à l’ordre de l’AFM Téléthon. .
Stade 69 Le Bourg Teurthéville-Bocage 50630 Manche Normandie +33 6 75 49 88 89 valdesairecyclo50630@gmail.com
