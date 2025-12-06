Défi toutes pêches de La Vieille Gaule au profit du Téléthon Châteauroux

Défi toutes pêches de La Vieille Gaule au profit du Téléthon Châteauroux samedi 6 décembre 2025.

Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07

2025-12-06

Défi toutes pêches avec remise à l’eau des poissons organisé par la Vieille Gaule et TTP36 au profit de AFMTÉLÉTHON.
Pour les carpistes Rendez-vous à 8h le 6 décembre pour 24h de pêche de 10h à 10h le 7 décembre.

Pour les autres disciplines Rendez-vous à 8h le 7 décembre pour 4h de pêche de 9h à 13h. 5  .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 09 51  lavieillegaule@orange.fr

All-ages catch-and-release challenge organized by Vieille Gaule and TTP36 in aid of AFMTÉLÉTHON.

L’événement Défi toutes pêches de La Vieille Gaule au profit du Téléthon Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme