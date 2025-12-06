Défi toutes pêches de La Vieille Gaule au profit du Téléthon Châteauroux
Défi toutes pêches de La Vieille Gaule au profit du Téléthon Châteauroux samedi 6 décembre 2025.
Défi toutes pêches de La Vieille Gaule au profit du Téléthon
Châteauroux Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Défi toutes pêches avec remise à l’eau des poissons organisé par la Vieille Gaule et TTP36 au profit de AFMTÉLÉTHON.
Pour les carpistes Rendez-vous à 8h le 6 décembre pour 24h de pêche de 10h à 10h le 7 décembre.
Pour les autres disciplines Rendez-vous à 8h le 7 décembre pour 4h de pêche de 9h à 13h. 5 .
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 41 09 51 lavieillegaule@orange.fr
English :
All-ages catch-and-release challenge organized by Vieille Gaule and TTP36 in aid of AFMTÉLÉTHON.
L’événement Défi toutes pêches de La Vieille Gaule au profit du Téléthon Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme