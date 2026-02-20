Défi Va’a de l’Erdre – Courses de pirogues polynésiennes Base Nautique de Port Barbe La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 18:30 –

Fort du succès de l’édition précédente, le Nantes Atlantique Canoë Kayak a le plaisir de vous annoncer la tenue du 3e Défi Va’a de l’Erdre, les 28 et 29 mars 2026.Il s’agit d’une course de pirogues polynésiennes (Va’a) qui se tiendra entre la Jonelière, le Pont de La Motte Rouge à Nantes et Sucé-sur-Erdre. La samedi 28 mars 2026 : Défi de 10 km au coeur de la ville avec tour de l’Île de Versailles. Départ à 18h30 – Arrivées entre 19h15 et 19h45.Le dimanche 29 mars 2026 : Défi de 20 km et Défi de 30 km – Départ à 12h – Arrivées entre 14h et 16h. Pour participer et vous inscrire au Défi Va’a de l’Erdre : Rendez-vous sur https://www.facebook.com/TeamNackVaa/?locale=fr_FR Qu’il y aura t-il a voir pour le public ?La journée de samedi sera également marquée par les 6 heures de l’Erdre, une épreuve de Stand-up Paddle organisée chaque année par nos amis et voisins du CVAN.Après le Stand-up Paddle, les spectateurs pourront alors voir les pirogues s’élancer depuis Port Barbe. Les parcours du Défi Va’a de l’Erdre offriront à nouveau un spectacle étonnant aux Nantais. Plusieurs « spots stratégiques » permettront au public de profiter de la compétition.Au Centre Nautique Nantais à la Jonelière tout d’abord, le public pourra profiter des préparatifs et du départ des courses. Les arrivées des deux courses se feront au niveau du Centre Nautique Nantais. Le dimanche, deux passages des compétiteurs sont prévus devant la base nautique, avant l’arrivée et la remise des prix.Pour les promeneurs, le pont de la Motte-Rouge sera également un point stratégique où il y aura du spectacle ! En effet le premier demi-tour des pirogues aura lieu en cet endroit, après un premier tronçon de 4 km. Le pont et les quais seront alors des tribunes parfaites afin de profiter d’une véritable parade des pirogues dans le centre de Nantes !

Base Nautique de Port Barbe La Chapelle-sur-Erdre 44240



