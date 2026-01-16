DEFI VELLAVE Édition 2026 Site du Mazel Monistrol-sur-Loire
DEFI VELLAVE Édition 2026 Site du Mazel Monistrol-sur-Loire samedi 14 mars 2026.
DEFI VELLAVE Édition 2026
Site du Mazel Complexe sportif du Mazel Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14
Les 14 et 15 Mars 2026 c’est le Défi Vellave !
Trails, Cani-events, Défi Kids ou marches, A chacun son défi !
.
Site du Mazel Complexe sportif du Mazel Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
March 14 and 15, 2026 is the Défi Vellave!
Trails, Cani-events, Défi Kids or walks: To each his own !
L’événement DEFI VELLAVE Édition 2026 Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron