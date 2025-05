Défi vélo de Vexin-sur-Epte – Vexin-sur-Epte, 6 juillet 2025 09:00, Vexin-sur-Epte.

Dimanche 6 juillet

Départ à 9h00 au gymnase de Fourges

Pour cette seconde édition, le service des sports de la marie de Vexin-sur-Epte revient avec un nouveau défi de taille à relever !

L’objectif est très simple relier les 14 villages de la commune de Vexin-sur-Epte en VTC électrique sur la journée.

Vous avez la possibilité de louer un vélo à assistance électrique durant l’inscription pour un tarif de 10€ seulement (15 VAE disponibles). Dans le cas où vous souhaitez venir avec votre vélo électrique, l’inscription sera de 5€.

Bon à savoir Le pique-nique est compris dans l’inscription

Attention, le nombre de places est limité à 40 participants !

60 kms sont à parcourir, alors prêt à relever le challenge ?

Inscriptions auprès de Florent Lassent jusqu’au 4 juillet :

06 27 53 33 16

florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr .

Gymnase de Fourges

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 27 53 33 16 florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

English : Défi vélo de Vexin-sur-Epte

Sunday July 6th

Start at 9:00 am at the Fourges gymnasium

For this second edition, the Vexin-sur-Epte town council’s sports department is back with a new challenge!

The objective is very simple: to link the 14 villages in the commune of Vexin-sur-Epte by electric VTC over the course of the day.

You can rent an electrically-assisted bike when you register, for just ?10 (15 EABs available). If you wish to bring your own electric bike, registration will cost 5?

Good to know Picnic included in registration fee

Please note that places are limited to 40 participants!

there are 60 kms to cover, so are you up for the challenge?

Register with Florent Lassent until July 4:

06 27 53 33 16

florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

German :

Sonntag, den 6. Juli

Start um 9.00 Uhr in der Sporthalle von Fourges

Für diese zweite Ausgabe kehrt die Sportabteilung der Marie von Vexin-sur-Epte mit einer neuen großen Herausforderung zurück, die es zu bewältigen gilt!

Das Ziel ist ganz einfach: die 14 Dörfer der Gemeinde Vexin-sur-Epte an einem Tag mit einem elektrischen Mountainbike zu verbinden.

Sie haben die Möglichkeit, während der Anmeldung ein Pedelec für nur 10 Euro zu mieten (15 Pedelecs stehen zur Verfügung). Wenn Sie Ihr eigenes Elektrofahrrad mitbringen möchten, beträgt die Anmeldegebühr 5 Euro.

Gut zu wissen: Das Picknick ist in der Anmeldung inbegriffen

Achtung: Die Anzahl der Plätze ist auf 40 Teilnehmer begrenzt!

60 km sind zu bewältigen, also bereit für die Herausforderung?

Anmeldungen bei Florent Lassent bis zum 4. Juli:

06 27 53 33 16

florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

Italiano :

Domenica 6 luglio

Inizio alle ore 9.00 presso la palestra di Fourges

Per questa seconda edizione, il dipartimento sportivo della città di Vexin-sur-Epte torna con una nuova sfida!

L’obiettivo è molto semplice: coprire i 14 villaggi di Vexin-sur-Epte con una VTC elettrica nel corso della giornata.

Al momento dell’iscrizione è possibile noleggiare una bicicletta a pedalata assistita per soli 10 euro (15 EAB disponibili). Se si desidera portare la propria bicicletta elettrica, la quota di iscrizione sarà di 5 euro.

Da sapere: Il picnic è incluso nella quota di iscrizione

Si prega di notare che il numero di posti è limitato a 40 partecipanti!

ci sono 60 km da percorrere, siete pronti per la sfida?

Per iscriversi, contattare Florent Lassent fino al 4 luglio:

06 27 53 33 16

florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

Espanol :

Domingo 6 de julio

Salida a las 9.00 horas en el gimnasio de Fourges

Para esta segunda edición, el departamento de deportes de la ciudad de Vexin-sur-Epte vuelve con un nuevo desafío

El objetivo es muy sencillo: recorrer los 14 pueblos de Vexin-sur-Epte en VTC eléctrico a lo largo del día.

Puedes alquilar una bicicleta con asistencia eléctrica al inscribirte, por sólo 10 euros (15 EAB disponibles). Si deseas llevar tu propia bicicleta eléctrica, la cuota de inscripción será de 5€.

Es bueno saber La inscripción incluye un picnic

¡Ten en cuenta que el número de plazas está limitado a 40 participantes!

hay 60 km por recorrer, así que ¿estás preparado para el reto?

Para inscribirte, ponte en contacto con Florent Lassent hasta el 4 de julio:

06 27 53 33 16

florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr

