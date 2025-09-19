DÉFI ZÉRO DÉCHET BEAUTÉ ET FRAICHEUR AU QUOTIDIEN Marvejols
DÉFI ZÉRO DÉCHET BEAUTÉ ET FRAICHEUR AU QUOTIDIEN Marvejols lundi 16 février 2026.
Salle de la Goutelle Marvejols Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Journée
Début : 2026-02-16 18:00:00
fin : 2026-02-16
2026-02-16
Défi Zéro Déchet Atelier ludiques et accessibles, chacun repart avec ses créations et ses idées pratiques.
Beauté et fraicheur au quotidien Déo dentifrice .
Salle de la Goutelle Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 19 46 04 amandine.masip@multibees.com
