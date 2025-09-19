DÉFI ZÉRO DÉCHET CONSERVER SES ALIMENTS Marvejols

DÉFI ZÉRO DÉCHET CONSERVER SES ALIMENTS Marvejols lundi 16 mars 2026.

Salle de la Goutelle Marvejols Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-03-16
Défi Zéro Déchet Atelier ludiques et accessibles, chacun repart avec ses créations et ses idées pratiques.
Conserver ses aliments Bee Wrap sac à vrac   .

Salle de la Goutelle Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 19 46 04  amandine.masip@multibees.com

