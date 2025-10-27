DÉFI ZÉRO DÉCHET ON FROTTE ! Marvejols

DÉFI ZÉRO DÉCHET ON FROTTE !

DÉFI ZÉRO DÉCHET ON FROTTE ! Marvejols lundi 27 octobre 2025.

DÉFI ZÉRO DÉCHET ON FROTTE !

Salle de la Goutelle Marvejols Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 18:00:00
fin : 2025-10-27

Date(s) :
2025-10-27

Défi Zéro Déchet Atelier ludiques et accessibles, chacun repart avec ses créations et ses idées pratiques.
On frotte ! Tawashi Produit multi-usage   .

Salle de la Goutelle Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 19 46 04  amandine.masip@multibees.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DÉFI ZÉRO DÉCHET ON FROTTE ! Marvejols a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT Gévaudan Destination