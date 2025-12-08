DÉFI ZÉRO DÉCHET VAISSELLE PROPRE Marvejols

DÉFI ZÉRO DÉCHET VAISSELLE PROPRE Marvejols lundi 8 décembre 2025.

DÉFI ZÉRO DÉCHET VAISSELLE PROPRE

Salle de la Goutelle Marvejols Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

Défi Zéro Déchet Atelier ludiques et accessibles, chacun repart avec ses créations et ses idées pratiques.

Vaisselle propre Produit lave vaisselle cup cake .

Salle de la Goutelle Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 19 46 04 amandine.masip@multibees.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DÉFI ZÉRO DÉCHET VAISSELLE PROPRE Marvejols a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT Gévaudan Destination