Défiez la roue du zéro plastique Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Tournez la roue, découvrez les problématiques liées à la consommation du plastique et tentez de trouver les solutions à mettre en place au quotidien. Fini le jetable, cap sur le durable ! Organisé par Nantes métropole et l’association Oasis environnement.

Médiathèque Libre Cour – Vertou Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 88 87 http://librecour.vertou.fr/ librecour@mairie-vertou.fr