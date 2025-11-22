Défiez-vous ! Danse | Saison 25-26 MPAA/Broussais Paris

Défiez-vous ! Danse | Saison 25-26 MPAA/Broussais Paris samedi 22 novembre 2025.

Amateurs et

amatrices passionné·es de danse, venez relever le défi de la scène,

partager vos talents et découvrir de nouveaux styles. Venez seul·es ou

en groupe, lors d’une rencontre artistique dans le 14ème arrondissement

de Paris !

· TRAININGS ·

Pendant 3 samedis,

vous intégrerez un groupe pour donner vie à une chorégraphie

collective, avec l’aide d’un·e danseur·euse professionnel·le. Ensemble,

partagez vos idées, vos mouvements, vos figures et créez une

chorégraphie unique.

· DATES ·

1ère session – 2025

– Samedi 22 novembre

– Samedi 29 novembre

– Samedi 6 décembre

2ème session – 2026

– Samedi 21 mars

– Samedi 28 mars

– Samedi 4 avril

De 14h à 17h

· SCÈNE OUVERTE ·

Le

dernier samedi, le grand jour, vous dévoilerez votre création

collective devant les autres participant·es et le public, invité·es à

vous rejoindre sur cette scène ouverte !

Vous dansez déjà en

groupe et souhaitez présenter votre chorégraphie lors de la scène

ouverte (sans passer par les trainings) ? Inscrivez-vous !

· DATES ·

– Samedi 6 décembre 2025

– Samedi 4 avril 2026

De 18h à 19h

Gratuit – dès 12 ans

Tous niveaux, tous styles

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Trainings & scènes ouvertes de danse · Prêt·es à relever le défi de la scène ?

Du samedi 22 novembre 2025 au samedi 04 avril 2026 :

samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T15:00:00+01:00

fin : 2026-04-04T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-11-22T14:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00;2025-11-29T14:00:00+02:00_2025-11-29T19:00:00+02:00;2025-12-06T14:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-20T14:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-27T14:00:00+02:00_2025-12-27T19:00:00+02:00;2026-01-03T14:00:00+02:00_2026-01-03T19:00:00+02:00;2026-01-10T14:00:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00;2026-01-17T14:00:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00;2026-01-24T14:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-31T14:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-14T14:00:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-02-21T14:00:00+02:00_2026-02-21T19:00:00+02:00;2026-02-28T14:00:00+02:00_2026-02-28T19:00:00+02:00;2026-03-07T14:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00;2026-03-14T14:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00;2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T19:00:00+02:00;2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00;2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00

MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris

+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs