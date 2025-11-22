Défiez-vous ! Danse | Saison 25-26 MPAA/Broussais Paris
Amateurs et
amatrices passionné·es de danse, venez relever le défi de la scène,
partager vos talents et découvrir de nouveaux styles. Venez seul·es ou
en groupe, lors d’une rencontre artistique dans le 14ème arrondissement
de Paris !
· TRAININGS ·
Pendant 3 samedis,
vous intégrerez un groupe pour donner vie à une chorégraphie
collective, avec l’aide d’un·e danseur·euse professionnel·le. Ensemble,
partagez vos idées, vos mouvements, vos figures et créez une
chorégraphie unique.
· DATES ·
1ère session – 2025
– Samedi 22 novembre
– Samedi 29 novembre
– Samedi 6 décembre
2ème session – 2026
– Samedi 21 mars
– Samedi 28 mars
– Samedi 4 avril
De 14h à 17h
· SCÈNE OUVERTE ·
Le
dernier samedi, le grand jour, vous dévoilerez votre création
collective devant les autres participant·es et le public, invité·es à
vous rejoindre sur cette scène ouverte !
Vous dansez déjà en
groupe et souhaitez présenter votre chorégraphie lors de la scène
ouverte (sans passer par les trainings) ? Inscrivez-vous !
· DATES ·
– Samedi 6 décembre 2025
– Samedi 4 avril 2026
De 18h à 19h
Gratuit – dès 12 ans
Tous niveaux, tous styles
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Du samedi 22 novembre 2025 au samedi 04 avril 2026 :
samedi
de 14h00 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris
+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs