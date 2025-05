Défiez-vous en famille au jeu de l’oie géant Nuit des musées au Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette – Souchez, 17 mai 2025 07:00, Souchez.

Pas-de-Calais

Défiez-vous en famille au jeu de l’oie géant Nuit des musées au Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette 102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Dans le cadre de la Nuit des musées, l’équipe du Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous propose de (re)découvrir ce jeu en famille.

C’est un grand classique des jeux de société traditionnels qui nous renvoie à un tendre souvenir d’enfance : le jeu de l’oie. Les équipes du Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette ont créé une version « géante » de ce jeu utilisé comme outil de propagande pendant la Première Guerre mondiale.

Le but du jeu être la première équipe à atteindre la 63e case. Si aucune équipe n’y parvient dans le temps imparti, c’est celle qui a le plus de jetons qui gagne la partie.

Pour en obtenir et pour avancer dans le jeu, les participants devront répondre à plusieurs questions vie des soldats dans les tranchées, objets à retrouver dans le Centre d’histoire, culture générale… Toute la famille peut jouer les questions comportent plusieurs niveaux de difficultés pour les enfants et les parents. .

102 rue Pasteur

Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

As part of Museum Night, the team at the Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to (re)discover this game with your family.

German :

Im Rahmen der Nacht der Museen schlägt Ihnen das Team des Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vor, dieses Spiel mit der ganzen Familie (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito della Notte dei Musei, il team del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vi invita a (ri)scoprire questo gioco con la vostra famiglia.

Espanol :

En el marco de la Noche de los Museos, el equipo del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette le invita a (re)descubrir este juego en familia.

L’événement Défiez-vous en famille au jeu de l’oie géant Nuit des musées au Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette Souchez a été mis à jour le 2025-04-23 par Office de Tourisme de Lens-Liévin