Informations pratiques

Autun

Défilé « À travers le temps »

Villa Médicis St-Lazare 16 Rue aux Raz Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cloître de la Villa Médicis Saint-Lazare

Venez vivre un véritable voyage à travers 2 000 ans d’histoire d’Augustodunum, au fil d’un défilé de personnages et de costumes retraçant les grandes époques qui ont marqué notre ville.

Cette histoire, écrite et contée par Michaël Guijo, sera mise en scène par Pauline Rippinger.

De l’Antiquité à nos jours, ce spectacle invitera petits et grands à redécouvrir l’histoire d’Autun d’une manière originale, vivante et accessible à tous.

L’entrée est libre et ouverte à tous.

À l’issue du défilé, nous aurons le plaisir de prolonger ce moment de partage autour d’un pot de l’amitié.

Nous serions ravis de vous compter parmi nous et vous remercions par avance de bien vouloir relayer cette invitation auprès de vos publics, adhérents, familles et contacts susceptibles d’être intéressés.

Au plaisir de vous accueillir nombreux à la Villa Médicis Saint-Lazare pour ce beau rendez-vous autour de l’histoire et du patrimoine d’Autun. .

Villa Médicis St-Lazare 16 Rue aux Raz Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 04 25 annabelle.py-pacaud@residencesmedicis.com

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English : Défilé « À travers le temps »

L’événement Défilé « À travers le temps » Autun a été mis à jour le 2026-09-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II