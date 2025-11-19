Défilé aux flambeaux, percée du Beaujolais et bal des Sarmentelles Beaujeu

Défilé aux flambeaux, percée du Beaujolais et bal des Sarmentelles

A 23h00 défilé aux flambeaux. A minuit, Place de l’Hôtel de Ville, son et lumière, feu d’artifice et dégustation du Beaujolais Nouveau millésime 2025 offerte par les Sarmentelles, suivi du grand bal des Sarmentelles (payant).

English : Torchlight parade, tap of the barrel and great ball

At 23:00 torchlight parade. At midnight, Place de l’Hôtel de Ville, sound and light, fireworks and tasting of Beaujolais New vintage 2025 offered by the Sarmentelles, followed by the grand ball of the Sarmentelles (paying).

German :

Um 23.00 Uhr Fackelumzug. Um Mitternacht auf dem Place de l’Hôtel de Ville Ton- und Lichtspiele, Feuerwerk und Verkostung des Beaujolais Nouveau Jahrgang 2025, der von den Sarmentelles angeboten wird, gefolgt vom großen Ball der Sarmentelles (kostenpflichtig).

Italiano :

Alle 23, sfilata di fiaccole. A mezzanotte, Place de l’Hôtel de Ville, spettacolo di suoni e luci, fuochi d’artificio e degustazione di Beaujolais Nouveau d’annata 2025 offerto dalle Sarmentelles, seguito dal gran ballo delle Sarmentelles (a pagamento).

Espanol :

A las 23:00 h, desfile de antorchas. A medianoche, plaza del Hôtel de Ville, espectáculo de luz y sonido, fuegos artificiales y degustación de Beaujolais Nouveau añejo 2025 ofrecida por las Sarmentelles, seguida del gran baile de las Sarmentelles (de pago).

