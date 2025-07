Défilé aux lampions, bal Bourdeaux

Bourdeaux

2025-08-14 21:00:00

2025-08-14

2025-08-14

Défilé aux lampions entraîné par le groupe « Le Temps d’un mouvement », musique et danses, cérémonie de transmission de la légende et de l’écharpe passage d’Alberte.

22h Bal animé par un DJ (Amicale des Sapeurs Pompiers)

Place du Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitequinzeaout@gmail.com

English :

Lantern parade led by the group « Le Temps d’un mouvement », music and dance, ceremony to pass on the legend and the scarf of Alberte.

10 p.m.: DJ dance (Amicale des Sapeurs Pompiers)

German :

Lampionumzug, angeführt von der Gruppe « Le Temps d’un mouvement », Musik und Tänze, Zeremonie zur Weitergabe der Legende und der Schärpe passage d’Alberte.

22 Uhr: Ball mit DJ (Amicale des Sapeurs Pompiers)

Italiano :

Sfilata di lanterne guidata dal gruppo « Le Temps d’un mouvement », musica e danze, cerimonia di trasmissione della leggenda e della fascia di Alberte.

ore 22.00: DJ dance (Amicale des Sapeurs Pompiers)

Espanol :

Desfile de farolillos a cargo del grupo « Le Temps d’un mouvement », música y baile, ceremonia de transmisión de la leyenda de Alberte y faja.

22:00 h: baile con DJ (Amicale des Sapeurs Pompiers)

