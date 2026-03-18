Défilé aux lampions déambulation Étaules
Défilé aux lampions déambulation Étaules lundi 13 juillet 2026.
Défilé aux lampions déambulation
Square de Kembs (derrière la place de l’Eglise) Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13 00:00:00
Date(s) :
2026-07-13
LE GRAND RESTAURANT
Menu pour petit et grands servi à domicile !
En hommage à la douce folie du film Le Grand Restaurant , eliXir met en scène un irrésistible ballet, un drôle de service à la française.
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Square de Kembs (derrière la place de l’Eglise) Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 17 61
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English :
LE GRAND RESTAURANT
Menu for young and old served at home!
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In homage to the gentle madness of the film Le Grand Restaurant , eliXir stages an irresistible ballet, a funny French-style service.
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L’événement Défilé aux lampions déambulation Étaules a été mis à jour le 2026-03-18 par Mairie d’Etaules