Défilé aux lampions déambulation Étaules

Défilé aux lampions déambulation Étaules lundi 13 juillet 2026.

Défilé aux lampions déambulation

Square de Kembs (derrière la place de l’Eglise) Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :
2026-07-13

LE GRAND RESTAURANT
Menu pour petit et grands servi à domicile !

En hommage à la douce folie du film Le Grand Restaurant , eliXir met en scène un irrésistible ballet, un drôle de service à la française.

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Square de Kembs (derrière la place de l’Eglise) Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 17 61 

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English :

LE GRAND RESTAURANT
Menu for young and old served at home!
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In homage to the gentle madness of the film Le Grand Restaurant , eliXir stages an irresistible ballet, a funny French-style service.
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L’événement Défilé aux lampions déambulation Étaules a été mis à jour le 2026-03-18 par Mairie d’Etaules

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