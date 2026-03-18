Défilé aux lampions déambulation

Square de Kembs (derrière la place de l’Eglise) Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

LE GRAND RESTAURANT

Menu pour petit et grands servi à domicile !

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En hommage à la douce folie du film Le Grand Restaurant , eliXir met en scène un irrésistible ballet, un drôle de service à la française.

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Square de Kembs (derrière la place de l’Eglise) Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 17 61

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English :

LE GRAND RESTAURANT

Menu for young and old served at home!

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In homage to the gentle madness of the film Le Grand Restaurant , eliXir stages an irresistible ballet, a funny French-style service.

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L’événement Défilé aux lampions déambulation Étaules a été mis à jour le 2026-03-18 par Mairie d’Etaules