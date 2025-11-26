Défilé aux lampions Salle Louis de Funès Le Cellier
Défilé aux lampions Salle Louis de Funès Le Cellier mercredi 26 novembre 2025.
Défilé aux lampions
Salle Louis de Funès Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique
Début : 2025-11-26 16:00:00
fin : 2025-11-26 18:00:00
2025-11-26
Le Comité de Jumelage du Cellier organise un défilé aux lampions pour les enfants de 5 à 11 ans le mercredi 26 novembre 2025 de 16 h à 18 h.
Pour participer, s’inscrire obligatoirement avant le 23 novembre par mail. .
Salle Louis de Funès Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire ceej.lecellier@gmail.com
English :
The Comité de Jumelage du Cellier is organizing a lantern parade for children aged 5 to 11 on Wednesday, November 26, 2025 from 4pm to 6pm.
German :
Das Partnerschaftskomitee von Le Cellier organisiert am Mittwoch, den 26. November 2025, von 16 bis 18 Uhr einen Laternenumzug für Kinder von 5 bis 11 Jahren.
Italiano :
Il Comitato di gemellaggio del Cellier organizza una sfilata di lanterne per i bambini dai 5 agli 11 anni mercoledì 26 novembre 2025 dalle 16.00 alle 18.00.
Espanol :
El Comité de Hermanamiento de Cellier organiza un desfile de farolillos para niños de 5 a 11 años el miércoles 26 de noviembre de 2025, de 16.00 a 18.00 horas.
