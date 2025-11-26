Défilé aux lampions Salle Louis de Funès Le Cellier

Défilé aux lampions

Salle Louis de Funès Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Le Comité de Jumelage du Cellier organise un défilé aux lampions pour les enfants de 5 à 11 ans le mercredi 26 novembre 2025 de 16 h à 18 h.

Pour participer, s’inscrire obligatoirement avant le 23 novembre par mail. .

Salle Louis de Funès Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire ceej.lecellier@gmail.com

English :

The Comité de Jumelage du Cellier is organizing a lantern parade for children aged 5 to 11 on Wednesday, November 26, 2025 from 4pm to 6pm.

German :

Das Partnerschaftskomitee von Le Cellier organisiert am Mittwoch, den 26. November 2025, von 16 bis 18 Uhr einen Laternenumzug für Kinder von 5 bis 11 Jahren.

Italiano :

Il Comitato di gemellaggio del Cellier organizza una sfilata di lanterne per i bambini dai 5 agli 11 anni mercoledì 26 novembre 2025 dalle 16.00 alle 18.00.

Espanol :

El Comité de Hermanamiento de Cellier organiza un desfile de farolillos para niños de 5 a 11 años el miércoles 26 de noviembre de 2025, de 16.00 a 18.00 horas.

L’événement Défilé aux lampions Le Cellier a été mis à jour le 2025-11-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis