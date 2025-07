Défilé C.Lamour La Borcante éco solidaire Mimbaste

Défilé C.Lamour La Borcante éco solidaire Mimbaste samedi 5 juillet 2025.

Défilé C.Lamour

La Borcante éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Début : 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

2025-07-05

Défilé C.Lamour avec la collection L’impertinente en textiles recyclés.

La Borcante éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@clamour.fr

English : Défilé C.Lamour

C.Lamour fashion show with the L’impertinente collection in recycled textiles.

German : Défilé C.Lamour

C.Lamour-Modeschau mit der Kollektion L’impertinente aus recycelten Textilien.

Italiano :

Sfilata di C.Lamour con la collezione L’impertinente in tessuti riciclati.

Espanol : Défilé C.Lamour

Desfile de C.Lamour con la colección L’impertinente en tejidos reciclados.

mis à jour le 2025-06-26