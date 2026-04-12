Défilé Carnaval 2026, Labège, Labège
Défilé Carnaval 2026, Labège, Labège dimanche 12 avril 2026.
Défilé Carnaval 2026 Dimanche 12 avril, 15h00 Labège Haute-Garonne
Gratuit – entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T16:00:00+02:00
Départ 15 h quartier Le Bouisset.
Monsieur Carnaval prendra le départ quartier le Bouisset à 15 h. Il vous attend déguisés pour déambuler dans les rues de Labège !
Il sera accompagné de la fanfare « la Pêche O Boucan » pour une grande marche festive et nous clôturerons avec la crémation de Mr carnaval et le traditionnel gouter offert aux enfants.
Labège Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie
Défilé de M. Carnaval dans les rues de Labège. Départ du quartier Le Bouisset. Crémation et goûter offert par la ville. Labège carnaval
Adobe Stock ; Mairie de Labège
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