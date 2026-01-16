Défilé carnaval à Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre
Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre Charente
Début : 2026-03-07 15:00:00
Pour les petits et grands, venez défiler au rythme de la musique dans les rues de la ville.
Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr
For young and old alike, come and march to the rhythm of the music through the streets of the town.
