Défilé carnaval à Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre

Défilé carnaval à Ruelle sur Touvre

Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pour les petits et grands, venez défiler au rythme de la musique dans les rues de la ville.

Place Auguste Rouyer Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

For young and old alike, come and march to the rhythm of the music through the streets of the town.

