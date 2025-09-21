Défilé d’anciens tracteurs agricoles Village et Prieuré d’Autheuil-en-Valois Autheuil-en-Valois

Défilé d’anciens tracteurs agricoles Dimanche 21 septembre, 16h00 Village et Prieuré d’Autheuil-en-Valois Oise

Ue quinzaine d’engins agricoles parfois très anciens et tous entretenus avec soin par leurs propriétaires traverseront la comune d’Autheuil-en-Valois lors d’un périple de l’après-midi. Ils se soumettront joyeusement à la cuiosité des habitants et des visiteurs lors d’une pause et d’un pot amical offert par Les Amis du Prieuré Note-Dame d’Autheuil-en-Valois dans le magnifique cadre du prieuré avec sa chapelle du XIIe et son cloître contemporain débarrassés de leurs échafaudages ( un coup d’oeil unique, pas vu depus 30 ans !) avant de repartir vers La Ferté-Milon.

Village et Prieuré d’Autheuil-en-Valois 18 route de Mareuil 60890 Autheuil en Valois Autheuil-en-Valois 60890 Oise Hauts-de-France Après une déambulation dans les rues du village, le convoi des tracteurs d’époque des amis du Musée régional du machinisme agricole de La Ferté-Milon rejoindra le prieuré d’Autheuil, exceptionnellement ouvert pour un moment d’exposition, d’explications, ouvert à tous, et qui se conclura par un pot amical avec tous les participants et le public. Stationnement dans les rues adjacentes sur les emplacements autorisés.

Comité des Loisirs et des Sports d’Autheuil-en-Valois