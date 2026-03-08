Défilé de calèches avec Sévillanes Féria de Pâques

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 11h. Dans tous le centre-ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Plongez dans une ambiance sévillane haute en couleur, où la ferveur, l’élégance et les accents du flamenco feront vibrer les rues d’Arles.

À l’occasion de la Féria de Pâques à Arles, le défilé empruntera l’itinéraire suivant départ boulevard Émile Combes, devant la Tour des Mourgues, puis boulevard des Lices, rue Wilson, rue de la République, tour de la place de la République, rue Jean Jaurès, boulevard des Lices, montée Vauban, rue Porte de Laure, rond-point des Arènes côté Major, avec stationnement final sur le parvis de l’église de la Major.



La fin du défilé aller est prévue aux alentours de 11h30. .

Dans tous le centre-ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

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English :

Immerse yourself in a colorful Sevillian atmosphere, where the fervor, elegance and accents of flamenco will rock the streets of Arles.

L’événement Défilé de calèches avec Sévillanes Féria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles