Défilé de carnaval Parking de la Maison de Santé Gerbéviller

Défilé de carnaval

Parking de la Maison de Santé 72 Rue Saint-Pierre Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

2026-03-04

Les dragons envahissent Gerbéviller pour le carnaval ! Le mercredi 4 mars, rejoignez le défilé du Carnaval à 14h sur le Parking de la maison de santé rue Saint Pierre. Après le défilé, animations surprises et goûter offert à la salle des fêtes. Le carnaval est organisé par le Foyer Rural Intercommunal et la médiathèque municipale de Gerbéviller, en partenariat avec l’école et les moussaillons. Gratuit. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

Renseignements au 03 83 42 71 58Tout public

Parking de la Maison de Santé 72 Rue Saint-Pierre Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 71 58

English :

Dragons invade Gerbéviller for Carnival! On Wednesday March 4, join the Carnival parade at 2pm in the parking lot of the Maison de Santé on rue Saint Pierre. After the parade, surprise entertainment and a snack at the Salle des Fêtes. The carnival is organized by the Foyer Rural Intercommunal and the Gerbéviller municipal media library, in partnership with the school and the moussaillons. Free admission. Children are the responsibility of their parents.

Information: 03 83 42 71 58

