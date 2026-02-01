Défilé de Carnaval Départ devant le centre social, Arrivée salle st Exupery Semur-en-Auxois

Défilé de Carnaval

Départ devant le centre social, Arrivée salle st Exupery 39 Av. du Gén Mazillier Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

2026-02-17

Déguisements et objets bruyants conseillés !

Retrouvez-nous à 14h30, devant le Centre Social de Semur-en-Auxois pour le traditionnel défilé de Carnaval.

En cas d’intempéries, repli à la salle Saint-Exupéry .

Départ devant le centre social, Arrivée salle st Exupery 39 Av. du Gén Mazillier Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 09 27 animations.semur@gmail.com

