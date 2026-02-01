Défilé de Carnaval Départ devant le centre social, Arrivée salle st Exupery Semur-en-Auxois
Défilé de Carnaval Départ devant le centre social, Arrivée salle st Exupery Semur-en-Auxois mardi 17 février 2026.
39 Av. du Gén Mazillier Semur-en-Auxois Côte-d'Or
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
2026-02-17
Déguisements et objets bruyants conseillés !
Retrouvez-nous à 14h30, devant le Centre Social de Semur-en-Auxois pour le traditionnel défilé de Carnaval.
En cas d’intempéries, repli à la salle Saint-Exupéry .
+33 3 80 97 09 27 animations.semur@gmail.com
