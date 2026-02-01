Défilé de Carnaval Foyer Rural de Rabiémont Villers

Défilé de Carnaval

Foyer Rural de Rabiémont 16 place de la Mairie Villers Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 15:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Carnaval à Villers

Foyer Rural de Rabiémont.

Grande défilé de Carnaval, déguisements, gouter convivial, concours de déguisements.

Ouvert à tous petits et grands et déguisés.

Organisé par le foyer rural de Rabiémont. Renseignements auprès de Sandrine.Tout public

0 .

Foyer Rural de Rabiémont 16 place de la Mairie Villers 88500 Vosges Grand Est +33 6 81 48 90 58

English :

Carnival in Villers

Foyer Rural de Rabiémont.

Carnival parade, masquerade costume, friendly snack, masquerade costume competition.

Open to all, young and old, in fancy dress.

Organized by the Foyer Rural de Rabiémont. Information from Sandrine.

