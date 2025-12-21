Défilé de carnaval, Willer-sur-Thur

Défilé de carnaval

17 Rue du Général Gallieni Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Un grand défilé carnavalesque haut en couleur réunissant de nombreux groupes, des musiques festives et une ambiance joyeuse, pour un moment convivial à partager en famille.

Ce défilé de carnaval promet une ambiance festive et spectaculaire. De nombreux groupes déambulent dans une explosion de couleurs, de sons et de bonne humeur. Un événement familial qui célèbre la créativité, la musique et le plaisir de se retrouver autour du carnaval.

17 Rue du Général Gallieni Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 62 21 41 34

English :

A big, colorful carnival parade featuring numerous groups, festive music and a joyful atmosphere, for a convivial moment to share with the whole family.

