Défilé de clôture: Rapiécé, de ta poubelle à l’atelier Hall Rennes Dimanche 29 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine

Digitale, mirmirmir, Minana et ISCARIOT, 4 passionné·es de mode, de création artisanale et d’upcycling ont imaginé un défilé avec des pièces créées à partir de matières jetées.

_«_ _À l’opposé de la fast fashion, nos créations sont des pièces uniques, entièrement faites à la main, avec de l’amour, de la réflexion et surtout beaucoup de temps. »_

[https://www.instagram.com/digitale.ee/](https://www.instagram.com/digitale.ee/)

[https://www.instagram.com/mirmirmirmirmiretc/](https://www.instagram.com/mirmirmirmirmiretc/)

[https://www.instagram.com/minanaa2.0/](https://www.instagram.com/minanaa2.0/)

[https://www.instagram.com/iscariot.eu/](https://www.instagram.com/iscariot.eu/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T17:50:00.000+02:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

