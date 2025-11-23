DÉFILÉ DE LA CRÈCHE VIVANTE Béziers

DÉFILÉ DE LA CRÈCHE VIVANTE

Place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Les enfants de la crèche, accompagnés de la Farandole Biterroise et du Jazz Band de Noël, défileront en compagnie de chameaux et de brebis. Itinéraire Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, place de la Madeleine.

Les enfants de la crèche, accompagnés de la Farandole Biterroise et du Jazz Band de Noël, défileront en compagnie de chameaux et de brebis.

Itinéraire Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, place de la Madeleine. .

Place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

The children of the crib, accompanied by the Farandole Biterroise and the Jazz Band of Christmas, will parade in the company of camels and sheep. Itinerary: Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, Place de la Madeleine.

German :

Die Kinder der Krippe, begleitet von der Farandole Biterroise und der Jazz Band de Noël, werden in Begleitung von Kamelen und Schafen durch die Straßen ziehen. Route: Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, Place de la Madeleine.

Italiano :

I bambini della culla, accompagnati dalla Farandole Biterroise e dalla Jazz Band de Noël, sfileranno in compagnia di cammelli e pecore. Itinerario: Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, Place de la Madeleine.

Espanol :

Los niños de la cuna, acompañados por la Farandole Biterroise y la Jazz Band de Noël, desfilarán en compañía de camellos y ovejas. Itinerario: Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, Place de la Madeleine.

L’événement DÉFILÉ DE LA CRÈCHE VIVANTE Béziers a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE