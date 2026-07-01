Défilé de la Fête nationale, boulevard Clemenceau, Draguignan
lundi 13 juillet 2026 · boulevard Clemenceau · Draguignan
Informations pratiques
Défilé de la Fête nationale Lundi 13 juillet, 19h00 boulevard Clemenceau Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T21:00:00+02:00
Ville de garnison, Draguignan célèbre la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, chaque année le 13 juillet depuis 1990. La cérémonie se déroule sur le boulevard Clemenceau avec le traditionnel défilé militaire, en présence des autorités civiles et militaires. Près de 180 militaires et 40 véhicules participent à cet évènement.
Cette année, les Écoles militaires de Draguignan célèbrent cinquante années d’ancrage territorial, depuis l’installation en 1976 de l’École d’application de l’artillerie dans la ville.
Programme prévisionnel :
19h : accueil des autorités, honneurs aux emblèmes et revue des troupes
19h15 : remise de décorations
19h30 : ordre du jour
19h40 : défilés à pied et motorisé
Vers 20h30 : fin de la cérémonie
boulevard Clemenceau Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Défilé de la Fête nationale
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