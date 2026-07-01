Défilé de la Fête nationale, boulevard Clemenceau, Draguignan

Informations pratiques

Défilé de la Fête nationale Lundi 13 juillet, 19h00 boulevard Clemenceau Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T21:00:00+02:00

Ville de garnison, Draguignan célèbre la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, chaque année le 13 juillet depuis 1990. La cérémonie se déroule sur le boulevard Clemenceau avec le traditionnel défilé militaire, en présence des autorités civiles et militaires. Près de 180 militaires et 40 véhicules participent à cet évènement.

Cette année, les Écoles militaires de Draguignan célèbrent cinquante années d’ancrage territorial, depuis l’installation en 1976 de l’École d’application de l’artillerie dans la ville.

Programme prévisionnel :

19h : accueil des autorités, honneurs aux emblèmes et revue des troupes

19h15 : remise de décorations

19h30 : ordre du jour

19h40 : défilés à pied et motorisé

Vers 20h30 : fin de la cérémonie

boulevard Clemenceau Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Défilé de la Fête nationale