Défilé de la Saint Martin

15 rue des Lilas Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-10 18:15:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Organisé par l’école élémentaire et maternelle & l’Association des Parents d’Élèves des Écoles de Marlenheim et Nordheim. 0 .

15 rue des Lilas Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 55 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Défilé de la Saint Martin Marlenheim a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble