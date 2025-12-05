Défilé de la Saint-Nicolas rue Joffre Bruyères

Défilé de la Saint-Nicolas

rue Joffre Centre ville Bruyères Vosges

Saint-Nicolas, évêque de Myre, s’invitera à Bruyères le vendredi 5 décembre pour rencontrer les enfants de la ville.

Il fera sa tournée dans les divers établissements communaux.

Défilé prévu en fin de journée avec un départ à18h00 au Lycée Jean-Lurçat en direction de la place Stanislas. Le défilé sera composé de plusieurs chars, de la Musique Municipale de Bruyères.

Arrivée sur la Place Stanislas.Tout public

rue Joffre Centre ville Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 52 52

English :

Saint-Nicolas, bishop of Myre, will be visiting Bruyères on Friday December 5 to meet the town’s children.

He will tour the various local schools.

The parade will take place at the end of the day, departing from the Lycée Jean-Lurçat at 6:00 p.m. and heading for Place Stanislas. The parade will feature several floats and the Bruyères Municipal Band.

Arrival at Place Stanislas.

German :

St. Nikolaus, der Bischof von Myra, wird am Freitag, den 5. Dezember, nach Bruyères kommen, um die Kinder der Stadt zu treffen.

Er wird seine Runde durch die verschiedenen kommunalen Einrichtungen machen.

Der Umzug ist für den Abend geplant und startet um 18.00 Uhr am Lycée Jean-Lurçat in Richtung Place Stanislas. Die Parade wird aus mehreren Wagen bestehen und von der Musique Municipale de Bruyères begleitet.

Ankunft auf dem Place Stanislas.

Italiano :

Venerdì 5 dicembre, il Vescovo di Myre, Mons. Saint-Nicolas, si recherà a Bruyères per incontrare i bambini della città.

Visiterà diverse scuole locali.

La sfilata avrà luogo alla fine della giornata, con partenza alle 18 dal Lycée Jean-Lurçat e direzione Place Stanislas. Il corteo comprenderà diversi carri e la banda municipale di Bruyères.

Arrivo in Place Stanislas.

Espanol :

Saint-Nicolas, obispo de Myre, visitará Bruyères el viernes 5 de diciembre para encontrarse con los niños de la ciudad.

Visitará varias escuelas de la localidad.

Al final de la jornada tendrá lugar el desfile, que comenzará a las 18.00 horas en el Liceo Jean-Lurçat y se dirigirá a la plaza Stanislas. En el desfile participarán varias carrozas y la Banda Municipal de Bruyères.

Llegada a la plaza Stanislas.

