Défilé de la Saint Nicolas Foug Foug

Défilé de la Saint Nicolas Foug

Lotissement du Mulné Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 13:45:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Départ du défilé depuis le lotissement du Mulné.

Défilé du char dans les rues de Foug suivi du spectacle de magie gratuit pour enfants avec Abracadbra et Hop ! à la Salle Jean FERRAT.

Un goûter sera offert aux enfants en présence du Saint-Nicolas.Tout public

0 .

Lotissement du Mulné Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 70 26

English :

Parade departs from the Mulné housing estate.

Parade of the float through the streets of Foug, followed by a free magic show for children with Abracadbra et Hop! at the Salle Jean FERRAT.

A snack will be offered to the children in the presence of Saint-Nicolas.

