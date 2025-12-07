Défilé de la Saint Nicolas Foug Foug
Défilé de la Saint Nicolas Foug Foug dimanche 7 décembre 2025.
Défilé de la Saint Nicolas Foug
Lotissement du Mulné Foug Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 13:45:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Départ du défilé depuis le lotissement du Mulné.
Défilé du char dans les rues de Foug suivi du spectacle de magie gratuit pour enfants avec Abracadbra et Hop ! à la Salle Jean FERRAT.
Un goûter sera offert aux enfants en présence du Saint-Nicolas.Tout public
Lotissement du Mulné Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 70 26
English :
Parade departs from the Mulné housing estate.
Parade of the float through the streets of Foug, followed by a free magic show for children with Abracadbra et Hop! at the Salle Jean FERRAT.
A snack will be offered to the children in the presence of Saint-Nicolas.
